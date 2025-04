Milan, Longo sul DS: “Tempistiche più lunghe, nessun contatto con questo nome”

Per quanto riguarda Igli Tare, ex DS della Lazio, Longo ha escluso anche nuovi sviluppi. Non sembrano esserci, almeno ad oggi, novità sui contatti con l’albanese. La situazione, dunque, è ancora in fase di stallo, ma il Milan è al lavoro per definire al meglio la figura che dovrà prendere in mano la gestione sportiva del club.