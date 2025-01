Milan, Trofeo Galbiati: Mattia Liberali premiato come giovane promessa

Oltre ai grandi ex, hanno preso parte alla serata rappresentanti delle istituzioni sportive, come Marco Riva (CONI Lombardia) e Christian Mossino (Vicepresidente Vicario CRL, CRA, AIA), insieme alla famiglia Galbiati, che ha partecipato al toccante momento di celebrazione.

Ma il torneo non è solo un evento sportivo. La Società Cimiano Calcio, da sempre attenta ai temi sociali, ha stretto una collaborazione con l’Associazione Francesco Realmonte ETS, attiva dal 2009 nel supporto all’inclusione socio-lavorativa di migranti e richiedenti asilo, oltre a promuovere progetti educativi per bambini e giovani in zone di conflitto.

“Siamo onorati di dare vita per il secondo anno consecutivo a questo torneo che celebra l’eredità di Italo Galbiati, un simbolo di dedizione e amore per il nostro sport. Questa manifestazione non è solo un’opportunità per competere, ma anche per unire i cuori e trasmettere i valori che Italo ha incarnato nella sua vita.”