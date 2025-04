Udinese-Milan, chi al posto di Walker? Conceicao sorprende ancora

Udinese-Milan, Conceicao: ecco le prove tattiche. Al posto di Walker pronto...

Chi giocherà venerdì in Udinese-Milan? Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' Sergio Conceicao potrebbe sorprendere ancora, come ha fatto molte volte in stagione. A sostituirlo in campo nelle prossime sfide potrebbe essere sostituito da Filippo Terracciano visto che sono state già fatte delle prove tattiche in questo senso. Questo nonostante Alex Jimenez, che sarà disponibile dopo la squalifica contro la Fiorentina. LEGGI ANCHE: Milan Futuro, Camarda decisivo: numeri chiarissimi. Il grosso errore...>>>