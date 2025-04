Gravina: 'Il Milan può contrattualizzare Paratici, però ha...'

"Ho letto alcune ipotesi di questo tipo. Non è assolutamente così. Il Milan, o chiunque, può contrattualizzare Paratici". Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così le voci di un'eventuale attenzione particolare da parte della Federazione in caso di nomina di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del Milan. Le sue parole a margine del Social Football Summit Snack ai giornalisti presenti: "Però ha una squalifica fino al 20 luglio 2025 e quindi non può operare fino a quella data, anche se può essere comunque contrattualizzato".