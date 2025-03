FIGC: riforme e impegni per Euro 2032: le parole di Gravina

Si è svolta ieri la riunione del Consiglio Federale della FIGC, con il presidente Gabriele Gravina che ha ribadito l’impegno per Euro2032

Si è svolta ieri la riunione del Consiglio Federale della FIGC , con il presidente Gabriele Gravina che ha ribadito l’impegno e il sostegno del Governo per l’organizzazione dell’ Europeo 2032 . L’Italia , insieme alla Turchia , ospiterà il torneo, e Gravina ha voluto sottolineare la piena collaborazione con le istituzioni.

Gravina su Euro2032: " In tempi brevi ci sarà la nomina di un commissario per gli stadi”

“Ho incontrato il ministro dello sport Abodi mercoledì”, ha dichiarato Gravina, come riportato dal Corriere dello Sport. “E sottolineo una sintonia massima, ritrovata. Abbiamo avuto modo di parlare delle necessità del calcio e di Euro 2032, l’ho trovato impegnato nel trovare delle soluzioni. In tempi brevissimi, poi, ci sarà la nomina di un commissario per gli stadi”.