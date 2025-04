Udinese-Milan, arbitro Sacchi: ecco i precedenti con le due squadre

Sarà Juan Luca Sacchi , classe 1984, della sezione A.I.A. di Macerata, a dirigere Udinese-Milan , partita della 32^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma venerdì 11 aprile, alle ore 20:45 , allo stadio 'Bluenergy Stadium' di Udine . Avrà come assistenti Del Giovane e Rossi C. Quarto uomo Crezzini. Al Var Marini, suo assistente Massa.

Udinese-Milan, arbitro Sacchi: quel rigore di Adli...

In carriera, finora, Sacchi ha arbitrato il Milan 5 volte per una totlae di 2 vittorie e tre sconfitte. In questa stagione ha diretto il tracollo rossonero contro il Parma. Ha già diretto un Milan-Udinese, terminato 0-1 il 4 novembre 2023, grazie a un rigore molto generoso assegnato dal fischietto marchigiano per un contatto fra Adli ed Ebosele.