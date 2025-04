Milan, Fofana in calo: ci sono due forti attenuanti. Ecco quali

Youssouf Fofana, come scrive 'Il Corriere dello Sport', è fondamentale per il Milan e per il suo equilibrio. Ecco due attenuanti per il francese

Emiliano Guadagnoli Redattore 9 aprile - 13:00

Youssouf Fofana, come scrive 'Il Corriere dello Sport', è calato da gennaio in poi e il Milan ne ha risentito tantissimo a livello di equilibrio di squadra. Secondo il quotidiano, il francese avrebbe un'attenuante: la dirigenza non gli ha messo a disposizione un'alternativa credibile nella prima parte di stagione. Fofana le ha giocate tutte da titolare senza mai rifiatare dalla terza giornata in poi, fino alla squalifica nel derby del 2 febbraio. Solo a inizio febbraio è arrivato Warren Bondo.

Milan, Fofana non al meglio. Non c'è equilibrio. Le attenuanti del francese — Fofana, continua il quotidiano, ne ha risentito e ha avuto bisogno di un mese per ritrovare una condizione fisica e atletica dignitosa. Tornato titolare, però, il Milan non ha mostrato grandi passi in avanti. Se il francese non riesce a dare equilibrio, ne risente tutta la squadra. Secondo il Corriere ci sarebbe un'altra attenuante: Conceicao gli ha cambiato spesso il partern a centrocampo, con Reijnders a volte messo trequartista, a volte mediano. A volte Musah centrale, a volte esterno. A Napoli ha giocato Bondo. Manca la continuità.