Milan, Fofana al ‘PUMA House of Football – Vismara’: il motivo

Youssouf Fofana , centrocampista francese classe 1999 che il Milan ha prelevato la scorsa estate di calciomercato per 25 milioni di euro bonus inclusi dal Monaco , si è recato al 'PUMA House of Football - Vismara', centro sportivo delle giovanili rossonere.

Il motivo? Il numero 29 del Milan ha assistito alla partita amichevole tra gli Esordienti Under 12 del Diavolo e il JA Drancy. Si tratta di una compagine di Parigi in cui Fofana ha militato per quattro anni, dal 2013 al 2017, da giovane (dai 14 ai 18 anni).