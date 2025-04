Zambrotta: “Tonali alla Juventus? Dico si”. Poi il paragone Chiellini-Maldini

"Sì, perché è un centrocampista importante e lo sta dimostrando anche in Premier". Così Gianluca Zambrotta , ex difensore del Milan , ha parlato di Sandro Tonali e la possibilità di vederlo alla Juventus. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "Concordo sull’esigenza di rafforzare il nucleo italiano: è una componente che alla lunga migliora tanto il club quanto la Nazionale".

Zambrotta: "Chiellini? Può diventare il Maldini della Juventus. E su Tonali..."

Poi Zambrotta paragona il possibile ruolo di Chiellini con quello che aveva Maldini al Milan: "Giorgio deve avere una posizione chiave perché ha spessore e senso di appartenenza. Può diventare per la Juventus quello che Paolo Maldini è stato per il Milan scudettato di Pioli. Un punto di riferimento per giocatori e società". Questo il pensiero dell'ex difensore del Milan che ha giocato anche con i bianconeri in carriera. LEGGI ANCHE: Milan Futuro, Camarda decisivo: numeri chiarissimi. Il grosso errore...>>>