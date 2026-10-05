È una mattinata caldissima per il calciomercato e l'attualità in casa Milan in questo lunedì 5 ottobre 2026. Dalle brutte notizie arrivate dall'infermeria per l'infortunio di Pervis Estupiñán alle pesanti dichiarazioni di Zvonimir Boban su Rúben Amorim, il mondo rossonero vive ore di grande fermento. Nel frattempo, la dirigenza guidata da Gerry Cardinale accelera per i rinnovi blindati di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, mentre si gode la totale rinascita di Gonçalo Ramos in Nazionale e pianifica un clamoroso colpo di mercato per gennaio: l'assalto al gioiello brasiliano Endrick del Real Madrid. Ecco a voi le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Infortunio Estupiñán: il comunicato ufficiale dell'Ecuador gela il Milan

Boban senza filtri a Radio Anch'Io Sport: critiche a società e Amorim

Rinnovi blindati prima di Natale: il piano per Pulisic e Rabiot

Gonçalo Ramos è inarrestabile: ieri sera decisivo con il Portogallo

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Calciomercato Milan: l'asse RedBird-Roc Nation per avere Endrick

La notizia più importante e preoccupante della mattinata riguarda. Dopo le parole distensive del C.T. Marcelo Gallardo, che aveva parlato di esclusione precauzionale nel match di stamattina contro Panama, è arrivata la nota ufficiale della Federcalcio ecuadoriana a fare chiarezza. Gli esami strumentali hanno evidenziatorimediata nel match contro il Giappone. I medici della Nazionale hanno già contattato lo staff di Milanello. Il terzino sinistro salterà quasi certamente la trasferta di Sassuolo e si attendono i controlli a Milano per stabilire i reali tempi di recupero in vista del tour de force (9 gare in 29 giorni) che attenderà il Diavolo di Rúben Amorim da ora e fino a metà novembre.A infiammare l'ambiente ci ha pensato Zvonimir Boban,. L'ex dirigente rossonero ha attaccato quella che definisce la "mediocrità" delle ambizioni attuali, ribadendo che il Milan deve sempre puntare a vincere e non solo a qualificarsi in Champions League. Boban ha poi espresso forti perplessità sul modulo di Rúben Amorim: “Questo sistema con la difesa a tre è illogico, i giocatori sulle fasce si massacrano. Dubito che con questa rosa corta si possa andare fino in fondo in Europa League”, ha chiosato il croato chiedendo comunque di concedere tempo al tecnico per lavorare.Sul fronte societario, l'obiettivo di Gerry Cardinale e RedBird è blindare le certezze del progetto tecnico prima del mercato di riparazione. Il Milan vuole chiudere entro Natale i rinnovi contrattuali di Adrien Rabiot e Christian Pulisic per blindarli fino al 30 giugno 2031. Per il francese è prontonetti a stagione. Per lo statunitense, invece, si allontanano le sirene della MLS: il City Group aveva offerto 50 milioni di dollari in 5 anni per portarlo al New York City FC, ma “Capitan America” ha rassicurato tutti dal Milan Store confermando di voler restare in rossonero. E di voler prolungare. Cardinale ha già in mente di offrirgliChi sorride è invece Gonçalo Ramos, letteralmente rinato grazie all'aria della Nazionale. Sotto la guida di Jorge Jesus, il numero 9 milanista ha preso il posto del riottoso Cristiano Ronaldo. L'ultimo sigillo è arrivato ieri sera all'Estádio do Dragão, un tap-in decisivo al 79' su assist di João Félix per firmare il 2-1 del Portogallo sulla Norvegia. Nel post-partita: “Ero lì per insaccare, merito della qualità di chi mi circonda. Queste tre partite dimostrano l'orgoglio per il mio lavoro”.Infine, le grandi manovre per la sessione invernale di gennaio. Il Milan ha messo nel mirino Endrick, baby talento che non trova spazio al Real Madrid. L'operazione ricalcherebbe il prestito secco effettuato lo scorso anno all'Olympique Lione, dove il brasiliano fece sfracelli proprio con Amorim., l'agenzia che cura gli interessi del classe 2006: la solida partnership commerciale attiva dal 2020 con il Milan e i profondi legami d'affari con Gerry Cardinale possono spalancare le porte al clamoroso trasferimento a Milano.