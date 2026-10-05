La sosta per le Nazionali restituisce al Milan un Gonçalo Ramos totalmente rigenerato. L'attaccante portoghese, dopo un avvio di stagione altalenante sotto la guida di Rúben Amorim, ha ritrovato gol e fiducia con la maglia della propria selezione in Nations League. Per il tecnico rossonero si tratta di un'ottima notizia in vista della ripresa del campionato, considerando il digiuno realizzativo da cui era reduce il bomber classe 2001.

Il digiuno al Milan: dalle polveri bagnate all'esplosione in Nazionale

I numeri della rinascita: tre gol decisivi in Nations League

Le parole di Gonçalo Ramos a Sport TV: l'elogio a João Félix

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L'orgoglio del bomber: “Ho sempre dimostrato di esserci”

L'avventura stagionale in rossonero era iniziata sotto ottimi auspici, con il portoghese capace di calciare in porta 5 volte contro il Torino e ben 8 volte contro il Venezia, match in cui aveva trovato anche la via della rete. Successivamente, però, Gonçalo Ramos si è letteralmente incartato, non riuscendo quasi mai ad andare alla conclusione nelle sfide successive contro Juventus, Lazio, Lecce e nella trasferta di Europa League contro il Benfica. L'aria di casa, però, ha fatto miracoli per il centravanti strappato al PSG per ben. Il numero 9 del Milan si è ritrovato titolare per scelta del C.T.al posto del riottoso Cristiano Ronaldo, ripagando ampiamente le aspettative.Il bottino raccolto con la maglia lusitana è da vero trascinatore: rete contro la Norvegia a Oslo, gol contro la Danimarca a Copenhagen e, ieri sera, sigillo decisivo nuovamente contro i norvegesi sul prato dell'Estádio do Dragão di Porto. In totale parliamo di 3 reti, tutte pesantissime e decisive ai fini del risultato, in appena 4 apparizioni di Nations League. Un ruolino di marcia che ha riportato il morale della punta alle stelle.Nonostante il grande impatto, Ramos ha voluto minimizzare l'episodio del gol arrivato al 79' su assist dell'ex milanista, facendosi trovare pronto sul secondo palo per il definitivo 2-1: “Ciò che conta è il gioco della squadra. Io ero lì per insaccare. Da attaccante, dovevo esserci. Sembra facile, ma non lo è. Cerco sempre di essere grato quando mi danno l'opportunità, perché João Félix avrebbe potuto scegliere una conclusione diversa”, ha dichiarato il milanista ai microfoni di Sport TV.L'attaccante rossonero ha poi rivendicato il valore delle sue prestazioni e del lavoro quotidiano svolto nell'ultimo periodo: “Queste ultime tre partite sono motivo di orgoglio e una dimostrazione del mio lavoro. Abbiamo creato molte occasioni e io ho finito per beneficiare della qualità che mi circondava. Ho sempre dimostrato di essere presente anche quando non giocavo molto. Fa parte del calcio. La qualificazione ai quarti? Siamo in una fase di adattamento al nuovo allenatore, ma vogliamo arrivare primi. Le partite ci servono da allenamento per apportare le modifiche necessarie”.