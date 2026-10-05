Il bomber rossonero si sblocca con il Portogallo e dimentica la crisi di Milano. Le parole a Sport TV sul gol alla Norvegia e su João Félix
Milan, Gonçalo Ramos si presenta: i retroscena sulla trattativa di mercato
La sosta per le Nazionali restituisce al Milan un Gonçalo Ramos totalmente rigenerato. L'attaccante portoghese, dopo un avvio di stagione altalenante sotto la guida di Rúben Amorim, ha ritrovato gol e fiducia con la maglia della propria selezione in Nations League. Per il tecnico rossonero si tratta di un'ottima notizia in vista della ripresa del campionato, considerando il digiuno realizzativo da cui era reduce il bomber classe 2001.
Il digiuno al Milan: dalle polveri bagnate all'esplosione in NazionaleL'avventura stagionale in rossonero era iniziata sotto ottimi auspici, con il portoghese capace di calciare in porta 5 volte contro il Torino e ben 8 volte contro il Venezia, match in cui aveva trovato anche la via della rete. Successivamente, però, Gonçalo Ramos si è letteralmente incartato, non riuscendo quasi mai ad andare alla conclusione nelle sfide successive contro Juventus, Lazio, Lecce e nella trasferta di Europa League contro il Benfica. L'aria di casa, però, ha fatto miracoli per il centravanti strappato al PSG per ben 74 milioni di euro più bonus. Il numero 9 del Milan si è ritrovato titolare per scelta del C.T. Jorge Jesus al posto del riottoso Cristiano Ronaldo, ripagando ampiamente le aspettative.
I numeri della rinascita: tre gol decisivi in Nations LeagueIl bottino raccolto con la maglia lusitana è da vero trascinatore: rete contro la Norvegia a Oslo, gol contro la Danimarca a Copenhagen e, ieri sera, sigillo decisivo nuovamente contro i norvegesi sul prato dell'Estádio do Dragão di Porto. In totale parliamo di 3 reti, tutte pesantissime e decisive ai fini del risultato, in appena 4 apparizioni di Nations League. Un ruolino di marcia che ha riportato il morale della punta alle stelle.
Le parole di Gonçalo Ramos a Sport TV: l'elogio a João FélixNonostante il grande impatto, Ramos ha voluto minimizzare l'episodio del gol arrivato al 79' su assist dell'ex milanista João Félix, facendosi trovare pronto sul secondo palo per il definitivo 2-1: “Ciò che conta è il gioco della squadra. Io ero lì per insaccare. Da attaccante, dovevo esserci. Sembra facile, ma non lo è. Cerco sempre di essere grato quando mi danno l'opportunità, perché João Félix avrebbe potuto scegliere una conclusione diversa”, ha dichiarato il milanista ai microfoni di Sport TV.
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L'orgoglio del bomber: “Ho sempre dimostrato di esserci”L'attaccante rossonero ha poi rivendicato il valore delle sue prestazioni e del lavoro quotidiano svolto nell'ultimo periodo: “Queste ultime tre partite sono motivo di orgoglio e una dimostrazione del mio lavoro. Abbiamo creato molte occasioni e io ho finito per beneficiare della qualità che mi circondava. Ho sempre dimostrato di essere presente anche quando non giocavo molto. Fa parte del calcio. La qualificazione ai quarti? Siamo in una fase di adattamento al nuovo allenatore, ma vogliamo arrivare primi. Le partite ci servono da allenamento per apportare le modifiche necessarie”.
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