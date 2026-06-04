Parole che testimoniano come il Milan non abbia ancora trovato un'intesa con Ragnick, anche a causa della differenza di vedute con Zlatan Ibrahimovic. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, infatti, il tecnico tedesco vorrebbe avere piena autonomia sul mercato, sulle scelte e sul settore giovanile. Una presa di posizione che non piace al Senior Advisor di RedBird, più orientato su altri profili.

Milan, e se salta Rangnick? Ecco i possibili sostituti — Successivamente, Moretto ha elencato anche gli altri candidati con cui il Milan è in contatto. Non solo dirigenti: il club rossonero sta trattando direttamente con alcuni allenatori per arrivare a una soluzione il prima possibile

"Nel frattempo, la dirigenza prosegue i colloqui con altri profili per la panchina. Si registra un nuovo contatto diretto con Mauricio Pochettino, che resta un forte candidato. È previsto anche un colloquio con Matthias Jaissle, sebbene si tratti di una pista difficile. Rimane in corsa pure Ramon Planes. Il Milan ha bisogno di trovare armonia interna attraverso le prossime decisioni. Oggi è il 4 giugno e Ibrahimovic è in procinto di partire nel fine settimana per gli Stati Uniti in vista del Mondiale, dove opererà anche in veste di ambasciatore commerciale per il club".

I nomi per la panchina — Alla lista di candidati elencati da Moretto, bisogna aggiungere alcuni profili non menzionati dall'esperto di calciomercato, ma su cui la nostra redazione sta lavorando da tempo. Il primo è quello di Oliver Glasner, tecnico tedesco fresco d'addio al Crystal Palace con cui il Milan ha avuto un colloquio intenso negli ultimi giorni. Un altro nome che sta prendendo piede è quello di Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda finito sui taccuini del club rossonero.