Reijnders-Kalulu: due pesi, due misure? Dal rosso al mancato fallo. Come mai?

'La Gazzetta dello Sport' analizza i casi da moviola di Juventus-Bologna , tra cui il contatto tra Kalulu e Odgaard lanciato a rete. Ecco l'analisi: "Al 25’ p.t.: Odgaard lanciato a rete viene sgambettato in modo netto da Kalulu. L’arbitro non rileva una punizione sacrosanta e attende dal Var segnalazioni da chiara occasione da gol negata (con rosso) : che il danese non arrivi sul pallone è un’ipotesi come il contrario, scelte (arbitro+Var) che lasciano un dubbione". Che differenza c'è con il rosso e il contatto tra Reijnders e Lovric in Milan-Udinese ?

Come si può vedere, in entrambi i casi il giocatore è lanciato a rete, la palla gli rimbalza vicino e si scontrato entrambi con i due giocatori di Milan e Juventus. Nel caso di Reijnders, Chiffi ha deciso per il fallo e per il rosso per 'dogso'. Nel secondo fallo per Marchetti non c'è neanche fallo. E in entrambi i casi il VAR non ha cambiato la decisione in campo. Restano tantissimi dubbi, e ci si chiede quale sia la differenza tra i due casi.