Milan, Galliani convola a nozze con Helga Costa. Quanti invitati illustri!

Oggi Adriano Galliani si sposa, come riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione online. L’amministratore delegato, di 80 anni, convola a nozze con Helga Costa, sua compagna da 13 anni. La cerimonia si svolgerà in municipio e sarà officiata dal sindaco Paolo Pilotto del PD, alla presenza dei testimoni Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia e nota avvocato milanese, e Gigi Marzullo, celebre giornalista Rai per cui Galliani era stato testimone di nozze nel 2018. Dopo il matrimonio, gli ospiti si ritroveranno a Villa Gernetto di Lesmo, di proprietà della Fininvest.