Milan, da Hauge ad Okafor e Laxalt: quando il gol vale un acquisto … flop

Uno degli ultimi in ordine cronologico, e forse il meno deludente di questa lista, risponde al nome di Noah Okafor . Lo svizzero, che fino a questo momento forse ha offerto meno di quanto ci si aspettasse da lui, aveva segnato proprio al Milan quando ancora militava nel Salisburgo . Sua la rete dell'1-0 in casa, a cui poi rispose Alexis Saelemaekers , il 6 settembre 2022. Il Diavolo lo avrebbe poi acquisito nella successiva sessione estiva di calciomercato.

Ma non sono i soli. Andando più indietro nel tempo troviamo, tra gli altri, Jens Petter Hauge e Diego Laxalt. Il primo folgorò la dirigenza del Milan dopo aver segnato ai rossoneri con la maglia del Bodo-Glimt in un preliminare di Europa League. Il secondo aveva punito il Diavolo con la maglia del Bologna e solo qualche anno più tardi si sarebbe trasferito a Milanello. Come non ricordare poi Andrea Bertolacci, che con la maglia del Genoa segnò un gol al Milan e poi fu acquistato nella stagione successiva.