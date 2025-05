Milan-Bologna, Freuler: “Concentrazione, fiducia e la nostra qualità”

«Ferocia, qualità e metodo Italiano Battere il Milan dipende da noi». Così Remo Freuler , centrocampista del Bologna , ha parlato anche della doppia sfida contro il Milan (questa sera e mercoledì in Coppa Italia) sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport'. «Serve pensare all’oggi, non alla finale di Coppa Italia. Pronti a fare calcio rock». Ecco una pillola.

Milan-Bologna, Freuler e tre caratteristiche della sua squadra

«Concentrazione, fiducia e la nostra qualità. Se in questo momento dovessi parlare ai ragazzi direi una cosa sola: la partita di mercoledì non va pensata, non esiste. Col Milan è fondamentale oggi».