Leao , come rivelato da Calciomercato.com, darebbe ancora la sua priorità al Milan . Una buona base di partenza per il futuro, ma non una certezza che resta. Il sito specializzato, che aveva parlato di Chelsea , riprende anche l'indiscrezione di Longari di questa mattina ( leggi qui ): su Leao ci sarebbe il forte inserimento dell' Arsenal visto che piacerebbe molto al nuovo DS dei Gunners Andrea Berta.

Calciomercato Milan, Leao è cedibile: serve un'offerta shock. E l'Arsenal ...

Il Milan sacrificò Sandro Tonali: una cessione importante per il bilancio e per colpi del calibro di Pulisic e Reijnders. Una trattativa di calciomercato che ha confermato che per la proprietà non esisterebbero incedibili ma giocatori importanti e meno importanti. Rafael Leao, al momento, non sarebbe un giocatore sul calciomercato, ma tutto potrebbe cambiare in caso di un'offerta shock: si potrebbe aprire una trattiva, secondo Calciomercato.com, a partire dai 100 milioni di euro in su.