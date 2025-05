Stam: “Mi volevano tutti, ma scelsi il Milan!”. Per vincere servono …

Parole che centrano moltissimo con il Milanismo che oggi manca al Milan: fa parte del Milanismo, infatti, la tradizione vincente del club e il fascino intramontabile che attira giocatori importanti e internazionali come lo era al tempo Stam. Il Milan dell'era Berlusconi, infatti, accoglieva grandi campioni da tutto il mondo. E non è un caso che l'olandese abbia rinunciano ad altre squadre importanti per legarsi ai rossoneri. Le sue parole sono chiarissime: "Non potevo rifiutare. C'erano Maldini, Ancelotti". E ora? Dov'è finito questo fascino? Dov'è questa parte di Milanismo? Si sta sempre più perdendo, con i campioni veri che vanno da altre parti. Serve cambiare marcia per tornare a vincere in Europa e in Italia e per riportare al Milan campioni del calibro di Stam. LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, probabili formazioni: Conceicao e un piano ben preciso>>>