Milan, Pellegatti punge la società per il DS: poi la suggestione Spalletti

Sul DS: "Ci si deve sempre fermare al futuro, o perlomeno guardare avanti al futuro. È tutto fermo nel senso che per quanto riguarda il direttore sportivo molti si domandano se stiano aspettando la Coppa Italia per poi dire, in caso di vittoria, che rimangono con questo assetto. Tare rimane l'unico libero e lo potrebbero prendere tra 5'. Secondo me aspettano la Coppa Italia, forse convinti che la vittoria della stessa possa far passare il messaggio che siano in grado di proseguire. Bisogna dire loro che sull'altro piatto della bilancia c'è un Milan nono senza Champions League e con tutti i disastri economici che questo comporta. Non c'è altra giustificazione che il fatto che attendano la partita di Coppa Italia. O veramente si sono convinti di non toccare nulla o non si capisce".