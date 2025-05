Calciomercato Milan, tutti pazzi per Liberali: e anche in Premier League ...

"Due squadre di Premier, una spagnola e ben 2 italiane, non si tratta dell'inizio di una barzelletta, bensì della fila di club interessati al giovane talento Mattia Liberali. Il Milan se non vuole perderlo deve fare di più, e anche farlo presto". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Miguel Gutierrez come vice Theo: contatti! Ma la clausola ... >>>