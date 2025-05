Milan Futuro-SPAL, info e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) Sabato 10 maggio, alle ore 20.00 allo Stadio Felice Chinetti, va in scena Milan Futuro-SPAL , andata dei Playout di Serie C – Girone B. I rossoneri hanno chiuso la regular season al 18° posto, la SPAL al 17°: si gioca un doppio confronto senza supplementari e senza rigori, in caso di parità passerà chi ha ottenuto la miglior posizione in classifica, quindi i nostri avversari. È la prima di due finali per la permanenza nella categoria, ecco la nostra Match Preview :

QUI MILAN FUTURO

La squadra di Mister Oddo arriva a questo spareggio dopo aver chiuso la regular season con 35 punti, al terzultimo posto. Nell'ultima giornata è arrivato un pareggio 1-1 contro la Vis Pesaro, grazie al gol nel finale di Alesi. Un punto che però non ha evitato il sorpasso decisivo proprio della SPAL, che ha così conquistato il vantaggio in vista del Playout. I rossoneri hanno mostrato segnali positivi nell'ultima parte di stagione, rimontando spesso da risultati di svantaggio, ma pagano le difficoltà nel trovare continuità e risultati. Vedremo se l'assenza di Francesco Camarda, che non ha raggiunto il requisito delle 25 presenze per essere schierabile nei Playout, non risulterà un deficit per i nostri ragazzi, ma una motivazione in più per fare bene.