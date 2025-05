Matteo Maria Zuppi , cardinale che ha partecipato al Conclave nonché tifoso rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del doppio impegno del Bologna contro il Milan , tra Serie A e Coppa Italia . L'arcivescovo metropolita di Bologna, infatti, è stato intercettato da alcuni quotidiani, tra cui 'Il Corriere della Sera', all'indomani dell'elezione di Robert Francis Prevost con il nome di Papa Leone XIV . Tra le varie domande che gli sono state poste quella relativa al possibile Scudetto dei felsinei, anche se il prelato ha predicato calma, sottolineando come prima vi sia la finale della coppa nazionale. Ecco, dunque, le sue parole.

Sulla sua possibile elezione a nuovo Papa: "In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia con il Milan. Per principio il Papa è sempre brave. Se seguirà le orme di Papa Francesco? Sono ancora in apnea".