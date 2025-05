Su Massimiliano Allegri alla Roma: "Negli ultimi due anni ho detto cose non positive su di lui. Non credo sia adatto alla Roma. Sono sempre convinto che rimanga Ranieri. E' stato bravo ad aggiornarsi, è bravo a utilizzare più moduli, nei cambi, ma non vedo Allegri al suo posto. A parte che dipende tutto anche da dove si piazza la Roma, non credo che possa dare l'ok se non c'è un progetto. Andare o no in Champions cambia tanto. Alla Roma serve più uno alla Gasperini".