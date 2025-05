Allenatore Milan, Allegri non è nella lista della Roma: le ultime

Non solo il Milan. In Serie A anche la Roma sta cercando il prossimo allenatore. Secondo quanto riportato da Di Marzio non sarà Allegri

Non solo il Milan . In Serie A anche la Roma sta cercando il prossimo allenatore , visto che Claudio Ranieri si ritirerà a fine stagione. Secondo gli ultimi rumors, rossoneri e giallorossi potrebbero avere vari obiettivi in comune. Tra questi anche Massimiliano Allegri . Arrivano importanti novità proprio sull'ex allenatore di Milan e Juventus. Ne parla l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio .

Allenatore Milan, Allegri non in lizza per la Roma: lo rivela Di Marzio

Come per Stefano Pioli, si legge sul sito, anche il nome di Massimiliano Allegri non sarebbe sulla lista dei candidati per essere il nuovo allenatore della Roma, non ci sarebbero stati, infatti dei contatti. I nomi per il futuro dei giallorossi resterebbero Farioli, Vieira, Gasperini e Fabregas. Se il Milan volesse davvero Allegri, probabilmente, dovrà fare i conti con una pretendente in meno. Vedremo quali saranno i piani rossoneri per la panchina.