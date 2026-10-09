Tante notizie da Milanello e Casa Milan in questo venerdì d'autunno. La squadra si è riunita al centro sportivo di Carnago per preparare la trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica 11 ottobre alle 18:00. I temi più caldi riguardano i movimenti di mercato, con la rivelazione su cifre e formula della possibile operazione Endrick e gli ultimi aggiornamenti su Alex Scott e Yasin Ayari.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, le ultime in vista del Sassuolo

Iltorna al 'Mapei Stadium' - dove il 22 maggio del 2022 ha alzato al cielo il 19° scudetto - per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027 contro il Sassuolo . Nella seduta odierna, gli ultimi rientranti dalle Nazionalisi sono allenati con il resto del gruppo. Pienamente recuperato anche, che sarà pienamente a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia.

Ecco la probabile formazione rossonera per Sassuolo-Milan:

MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Enrick, svelate cifre e formula

Stando a quanto riportato da 'SportMediaset', i due club starebbe ragionando su unIl Real Madrid, tuttavia, non ha intenzione di rinunciare al controllo del cartellino di Endrick e manterrebbe un'opzione di

I 'Blancos' non sono nuovi a manovre del genere: l'esempio più lampante è quello di Brahim Diaz, arrivato al Milan in prestito biennale e poi tornato in Spagna, ma anche Nico Paz e Franco Mastantuono per restare all'interno dei confini italiani.

Alex Scott, chi è e perché il Milan lo vuole

Ilvaluta attentamente il futuro del, consapevole che questa potrebbe essere l'ultima stagione in rossonero diper il quale si ipotizza un rientro al Real Madrid dall'altra parte della scrivania.

In cima alle preferenze del Milan c'è Alex Scott, scrive ‘Il Corriere dello Sport’. Il ventunenne del Bournemouth, fresco di esordio con la Nazionale inglese, garantisce duttilità tattica: può giocare da mediano, da mezzala box-to-box o da trequartista. L'operazione presenta un ostacolo di natura economica legato alle richieste del club britannico, che valuta il cartellino oltre 50 milioni di euro. Sulle sue tracce si stanno muovendo anche diverse società di Premier League.

Novità su Ayari

L'alternativa, secondo 'Tuttomercatoweb.com' è, centrocampista svedese di proprietà del. Il classe 2003, impiegabile in mediana o sulla trequarti, si è messo in luce sia in campionato sia con la maglia della Svezia nell'ultimo Mondiale. La trattativa per il rinnovo del suocon i Seagulls è in una fase di stallo: dopo la richiesta da 45 milioni avanzata dal club inglese alla Roma la scorsa estate, il mancato prolungamento consentirebbe aldi inserirsi in vista dei prossimi mesi per provare ilPer tentare l’affondo, sarà fondamentale