Il Milan studia il post Modrić: occhi su Scott. Costo, come gioca e concorrenza

Calciomercato Milan: si valuta il colpo Alex Scott per la mediana di Rúben Amorim. Le cifre dell'affare e le statistiche stagionali del classe 2003
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Il Milan inizia a pensare al possibile futuro senza Luka Modrić: come scrive 'Il Corriere dello Sport', il mediano potrebbe tornare al Real Madrid con un ruolo apposito per lui con il club rossonero che lascerà piena libertà di scelta al croato.
Normale che il Milan inizi a pensare al futuro del centrocampo anche se ha già profili giovani su cui puntare in rosa: parliamo di Jashari, Comotto e Musah. Specialmente lo statunitense è stato usato molto da Amorim in questo inizio stagionale e ha tutte le qualità per fare benissimo nel tipo di calcio di Rúben Amorim.
Le caratteristiche tecniche di Alex Scott e la duttilità tatticaAlex Scott, però, sarebbe il perfetto complemento ad Adrien Rabiot per il futuro del club. Scott può giocare sia come mezzala box-to-box proprio alla Rabiot, sia come trequartista più offensivo, ma può essere schierato anche come mediano più difensivo.
Ha grande duttilità tattica e può essere decisivo in praticamente ogni zona del centrocampo. Ha una grandissima qualità di lettura del gioco e sa trovare molto bene i compagni, sa gestire il possesso anche contro la pressione avversaria ed è molto efficace a portare un pressing aggressivo in fase di non possesso. Sarebbe un grandissimo colpo per la mediana del Milan, anche se la concorrenza resta durissima da superare.
I numeri stagionali di Alex Scott su SofascoreEcco alcuni numeri stagionali in Premier League di Scott (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 5
- Titolare: 5
- Gol: 1 (con 0.63 gol attesi xG)
- Assist: 0 (con 0.42 assist attesi xA)
- Tocchi palla a partita: 70.6
- Passaggi riusciti: 40.8 a partita (82%)
- Passaggi chiave a partita: 2.2
- Palle recuperate a partita: 7.2
- Totale duelli vinti: 6.6 a partita (59%)
- Errori che hanno portato al tiro o al gol: 0
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