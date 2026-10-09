Il Milan studia il post Modrić: occhi su Scott. Costo, come gioca e concorrenza

Il Milan inizia a pensare al possibile futuro senza Luka Modrić: come scrive 'Il Corriere dello Sport', il mediano potrebbe tornare al Real Madrid con un ruolo apposito per lui con il club rossonero che lascerà piena libertà di scelta al croato.

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Per il futuro del centrocampo si cerca un calciatore fisico, di corsa e di intensità, ma comunque dotato di ottime qualità di palleggio. Un nome seguito da diverse settimane è quello di Alex Scott , mediano classe 2003 del Bournemouth. Non sarà comunque un'operazione facile visto che c'è la concorrenza della Premier League e un prezzo già superiore ai 50 milioni di euro.

Normale che il Milan inizi a pensare al futuro del centrocampo anche se ha già profili giovani su cui puntare in rosa: parliamo di Jashari, Comotto e Musah. Specialmente lo statunitense è stato usato molto da Amorim in questo inizio stagionale e ha tutte le qualità per fare benissimo nel tipo di calcio di Rúben Amorim.

Le caratteristiche tecniche di Alex Scott e la duttilità tattica

Alex Scott, però, sarebbe il perfetto complemento ad Adrien Rabiot per il futuro del club. Scott può giocare sia come mezzala box-to-box proprio alla Rabiot, sia come trequartista più offensivo, ma può essere schierato anche come mediano più difensivo.

Ha grande duttilità tattica e può essere decisivo in praticamente ogni zona del centrocampo. Ha una grandissima qualità di lettura del gioco e sa trovare molto bene i compagni, sa gestire il possesso anche contro la pressione avversaria ed è molto efficace a portare un pressing aggressivo in fase di non possesso. Sarebbe un grandissimo colpo per la mediana del Milan, anche se la concorrenza resta durissima da superare.

I numeri stagionali di Alex Scott su Sofascore

Presenze: 5

5 Titolare: 5

5 Gol: 1 (con 0.63 gol attesi xG)

1 (con 0.63 gol attesi xG) Assist: 0 (con 0.42 assist attesi xA)

0 (con 0.42 assist attesi xA) Tocchi palla a partita: 70.6

70.6 Passaggi riusciti: 40.8 a partita (82%)

40.8 a partita (82%) Passaggi chiave a partita: 2.2

2.2 Palle recuperate a partita: 7.2

7.2 Totale duelli vinti: 6.6 a partita (59%)

6.6 a partita (59%) Errori che hanno portato al tiro o al gol: 0

Ecco alcuni numeri stagionali in Premier League di Scott (dati dal sito Sofascore):