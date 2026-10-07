Sul fronte calciomercato il Milan guarda con sempre maggiore insistenza oltremanica, dove i talenti emergenti della Premier League continuano ad accendere i desideri della dirigenza rossonera. Secondo quanto rivelato da un'esclusiva lanciata dai colleghi di TEAMtalk, il club di Via Aldo Rossi sta monitorando con attenzione la crescita esponenziale di Alex Scott, duttile e talentuoso centrocampista classe 2003 in forza al Bournemouth. La valutazione del gioiello inglese supera però significativamente la vertiginosa cifra di 75 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro): una richiesta monstre che il Milan riconosce andare oltre le proprie attuali capacità finanziarie, ma l'intreccio internazionale resta tutto da seguire.

La minaccia del Real Madrid e l'ombra delle big di Premier League

Le prestazioni d'alto livello offerte dahanno inevitabilmente attirato i radar dei più prestigiosi club d'Europa. Le ultime indiscrezioni confermano infatti un forte interessamento da parte del. Gli osservatori delle Merengues hanno visionato da vicino il centrocampista del Bournemouth in almeno tre circostanze distinte, palesando l'intenzione di aumentare il proprio pressing nei prossimi mesi. Una mossa, quella del club spagnolo, che rischia di far schizzare ulteriormente alle stelle il prezzo del cartellino, complicando i piani di Chelsea e Liverpool, anch'esse da tempo sulle tracce del ragazzo.

Dal canto suo, il Bournemouth non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello nella prossima sessione di gennaio 2027. Il club inglese sta facendo muro e ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore per blindarlo con un nuovo contratto, considerando che l'accordo attuale scadrà il 30 giugno 2028. L'obiettivo delle Cherries è blindare Scott ed evitare una cessione affrettata a metà stagione.

Il fattore Amorim e il ruolo strategico della CAA Stellar

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Nonostante la distanza economica tra la richiesta del Bournemouth e i parametri finanziari del Diavolo sia evidente, il Milan resta alla finestra, forte dell'apprezzamento totale da parte del proprio allenatore.stima profondamente le qualità del classe 2003, avendone seguito da vicino lo sviluppo calcistico in Inghilterra durante la sua recente parentesi sulla panchina del Manchester United e ritenendolo un profilo ideale per dinamismo e tempi di inserimento.La chiave per un eventuale e futuro inserimento rossonero passerà inevitabilmente dai tavoli della, la potente agenzia internazionale che cura gli interessi di Alex Scott. I rapporti storici tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e l'entourage di Jonathan Barnett potrebbero rappresentare un canale di comunicazione importante qualora le trattative per il rinnovo con il Bournemouth dovessero subire una brusca frenata nei prossimi mesi, lasciando aperta uno spiraglio per la sessione estiva.