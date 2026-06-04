Le squadre interessate a Leao

Nonostante Leao arrivi dalla peggior stagione degli ultimi anni (10 gol e 3 assist in 32 presenze), diversi club hanno messo gli occhi su di lui. In Inghilterra, il Manchester United ha avviato i dialoghi da tempo e non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per il portoghese. Il giocatore gradirebbe un esperienza in Premier League per confrontarsi con il miglior campionato del mondo e "Rimanere nell'Europa che conta", come ha dichiarato a 'Sport TV'.