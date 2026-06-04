Le squadre interessate a Leao—
Nonostante Leao arrivi dalla peggior stagione degli ultimi anni (10 gol e 3 assist in 32 presenze), diversi club hanno messo gli occhi su di lui. In Inghilterra, il Manchester United ha avviato i dialoghi da tempo e non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per il portoghese. Il giocatore gradirebbe un esperienza in Premier League per confrontarsi con il miglior campionato del mondo e "Rimanere nell'Europa che conta", come ha dichiarato a 'Sport TV'.
Attenzione però anche alla pista turca, con Fenerbahce e Galatasaray che hanno messo gli occhi sul portoghese. I primi, potrebbero contare sull'eventuale ingresso in società di Paolo Maldini, in ottimi rapporti con il candidato alla presidenza Hakan Safi. Molto di tutto questo si deciderà al Mondiale, quando il giocatore potrà mettersi in mostra per attirare ulteriori estimatori o incorrere in un deprezzamento del cartellino in caso di prestazioni opache.
La valutazione del Milan—
Come detto, tanto passerà dalla Coppa del Mondo. Il Milan è forte di un contratto fino al 2028 e sembra disposto ad ascoltare offerte a partire dai 50/60 milioni di euro. Se Leao dovesse segnare qualche gol o essere protagonista al Mondiale, il prezzo potrebbe alzarsi, così come potrebbe scendere in caso di prestazioni sottotono.
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