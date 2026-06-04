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Capello boccia Leao: “Ha perso la voglia di correre”, poi consiglia cosa fare al Milan

Fabio Capello e Rafael Leao. Milan
Fabio Capello duro nei confronti di Rafael Leao: il calo delle ultime stagioni e la strategia che dovrebbe adottare il Milan sul mercato
Redazione PM

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, oggi opinionista televisivo, ha commentato la situazione legata al futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha recentemente espresso la sua volontà di lasciare Milano per provare una nuova esperienza all'estero. Una dichiarazione che, di fatto, chiude il suo rapporto con il Diavolo dopo 7 stagioni con la maglia rossonera. Capello si è espresso sulle prestazioni di Leao negli ultimi anni e sulla posizione in cui si trova il Milan, offrendo anche chiavi tattiche per analizzare il calo di rendimento. Di seguito, il suo intervento in diretta a 'Sky Calciomercato-L'Orginale'.

Milan, le parole di Capello su Leao

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"Cercherei una squadra che possa prendere Leao. Negli ultimi due anni non è stato più lo stesso. Ha perso la voglia di lottare e di correre in avanti. Questa posizione di falso centravanti non lo ha aiutato e anche sull'esterno non è più lo stesso. Prima era imprendibile adesso non è più la stessa cosa".

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Le squadre interessate a Leao

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Nonostante Leao arrivi dalla peggior stagione degli ultimi anni (10 gol e 3 assist in 32 presenze), diversi club hanno messo gli occhi su di lui. In Inghilterra, il Manchester United ha avviato i dialoghi da tempo e non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per il portoghese. Il giocatore gradirebbe un esperienza in Premier League per confrontarsi con il miglior campionato del mondo e "Rimanere nell'Europa che conta", come ha dichiarato a 'Sport TV'.

Attenzione però anche alla pista turca, con Fenerbahce e Galatasaray che hanno messo gli occhi sul portoghese. I primi, potrebbero contare sull'eventuale ingresso in società di Paolo Maldini, in ottimi rapporti con il candidato alla presidenza Hakan Safi. Molto di tutto questo si deciderà al Mondiale, quando il giocatore potrà mettersi in mostra per attirare ulteriori estimatori o incorrere in un deprezzamento del cartellino in caso di prestazioni opache.

La valutazione del Milan

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Come detto, tanto passerà dalla Coppa del Mondo. Il Milan è forte di un contratto fino al 2028 e sembra disposto ad ascoltare offerte a partire dai 50/60 milioni di euro. Se Leao dovesse segnare qualche gol o essere protagonista al Mondiale, il prezzo potrebbe alzarsi, così come potrebbe scendere in caso di prestazioni sottotono.

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