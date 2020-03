La settimana di Milan TV: Juventus-Milan di Coppa Italia e Rafael Leao

NEWS MILAN – Ecco il palinsesto settimanale di Milan TV, canale tematico rossonero: attenzione su Juventus-Milan, ma anche per lo speciale ‘A casa di Rafael Leao‘.

INFERNO DEL LUNEDÌ – Oggi, lunedì 2 marzo alle ore 18:00, torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero, dopo la domenica senza calcio. Tutti i tifosi possono partecipare, scrivendo post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Franco Ordine, con la conduzione di Mauro Suma.

COPPA ITALIA LIVE – Mercoledì 4 marzo alle ore 19:30 il ‘Club Channel‘ rossonero sarà in diretta da studio e da Torino, con la conduzione di Giorgia Palmas, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

A CASA DI… RAFAEL LEÃO – Le telecamere di Milan TV tra le mura dei giocatori rossoneri. Rafael Leão si racconta in totale serenità, sollecitato dalle domande di Giorgia Palmas. Ritratto importante di un giovane di grande talento alla sua prima stagione in rossonero.

MILANELLO DAILY – Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra, domenica 8 marzo Milan TV si collega in diretta con Milanello per la conferenza stampa della vigilia da parte di mister Stefano Pioli.

LECCE-MILAN LIVE – In occasione di Lecce-Milan di lunedì 9 marzo alle ore 20:45, l’appuntamento centrale del ‘Club Channel‘ rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 19:15, in diretta da studio e in costante collegamento con tutte le postazioni collegate dello stadio di ‘Via del Mare‘. Intanto, possibili novità per quanto riguarda il management del Milan nelle prossime ore: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android