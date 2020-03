Eranio: “Milan, ripartire ancora da zero è un problema”

NEWS MILAN – Il commento di Stefano Eranio, intervistato a Radio 24 durante la rubrica “Tutti Convocati”, sulle ultime vicende interne alla società Milan: “Dispiace per la situazione, la chiarezza non l’ha fatta da padrone in questo cambio dirigenza. Un peccato. Tramite i giornali si vociferava, poi le dichiarazioni di Boban…”.

Sul lavoro di Zvonimir Boban e Paolo Maldini: “Con la scelta di Pioli le cose si erano sistemate, peccato non dare continuità con questo lavoro. Si era intrapresa una linea giusta, nonostante le difficoltà, e adesso si vede un Milan che compete. Se si cambia ancora, si ripartirebbe da zero ed è un problema. Poi senza volti noti, Boban e Maldini, che conoscono l’ambiente”.

Sul lavoro di Ivan Gazidis: “Quando devi fare una cosa, e non ti riesce bene, ti meriti l’insufficienza. Ma è legata anche all’andamento della società. Trovare sponsor è conseguenza dei risultati in campo – ribadisce giustamente Eranio -. Se la squadra non torna grande, è normale che il lavoro non va bene. Ogni mestiere ha i suoi problemi. È un campo che non compete e che non conosco. Se il Milan tornasse grande, anche il lavoro di Gazidis sarà più semplice. L’importante è avere le idee chiare sull’organizzazione, la dirigenza deve essere una. Adesso che avevamo trovato il bandolo della matassa, non capisco perché si debba cambiare”.

Intanto queste lotte interne, creano inevitabilmente grossi problemi al Milan. Perché il bene del club, ancora una volta, rischia di essere messo in secondo piano. Niente unità, niente programmazione: e il calciomercato? Ecco il nostro focus >>>

