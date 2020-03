Milan: niente unità, niente programmazione. L’impatto sul calciomercato

CALCIOMERCATO MILAN – Che Milan bisogna aspettarsi la prossima estate? La programmazione per il calciomercato rischia di saltare? Si ricomincerà da zero? Questi sono alcune delle domande che i tifosi rossoneri e non solo, si chiedono per il futuro della propria squadra.

Zvonimir Boban ieri ha dichiarato: “La proprietà deve essere chiara sia nel budget che negli obiettivi. In sintesi: noi rispettosi delle esigenze di equilibrio economico finanziario per garantire una sana e corretta gestione della società, la proprietà rispettosa dei risultati sportivi affidati a chi rappresenta la storia e i valori di un grande club”.

La società non è stata ancora chiara sul budget che la dirigenza potrà avere nella prossima estate. Va da sé che diventa complicato fissare obiettivi e programmare acquisti. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Confermare lo svedese sarebbe già un punto di partenza particolarmente importante.

Ma non v’è ancora certezza in tal senso. La stagione è lunga, e potrebbe succedere ancora di tutto all’interno della dirigenza. I nomi emersi in questi giorni parlano di un interesse per Matias Zaracho e Borna Barisic, ma ci sono offerte in uscita per Hakan Calhanoglu. Nel frattempo è stato rinnovato il contratto a Matteo Gabbia. Il bene del Milan deve essere al di sopra di tutto. Ma qualche dubbio c’è, perché gli interessi economici sono particolarmente elevati. Questi due anni di gestione Elliott sono stati particolarmente turbolenti, tra numerosi cambiamenti: continua a leggere >>>

