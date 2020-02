Calciomercato Milan – Il Galatasaray su Calhanoglu: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il cambio modulo di Stefano Pioli, Hakan Calhanoglu ha offerto prestazioni all’altezza, esaltandosi nel ruolo di trequartista. Il numero 10 rossonero ha girovagato in campo, occupando più posizioni, adattandosi sempre alle richieste dei vari allenatori. Ma è solo adesso che sembra aver trovato la sua vera dimensione. Il suo contratto è però in scadenza nel 2021 e ancora non si parla di incontri fissati per il suo rinnovo. Per questo motivo, secondo quanto riferisce il portale turco ‘Net Haber’, il Galatasaray sta iniziando a sondare il terreno per Calhanoglu, la cui valutazione si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. Intanto Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android