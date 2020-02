Calciomercato Milan – Interesse per Barisic: c’è anche la Roma

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce la ‘BBC’ il Milan starebbe seguendo molto da vicino Borna Barisic, terzino sinistro dei Rangers. I rossoneri hanno visionato il giocatore in occasione del match di Europa League tra gli scozzesi e il Braga. Significative sono anche le parole dell’allenatore Steven Gerrard: “C’è interesse per Barisic da parecchio, anche quando la sua forma non era quella attuale. Non vogliamo cederlo, come qualsiasi altro giocatore dei Rangers. Ma tutti hanno un prezzo, ovviamente”.

Parole di chiusura fino a un certo punto. Barisic interessa anche alla Roma, che sta iniziando a cercare il sostituto di Aleksander Kolarov. Per il Milan non è una priorità viste le prestazioni di Theo Hernandez, ma l’interesse è vivo e concreto. Intanto Hakan Calhanoglu è richiesto in Turchia, continua a leggere >>>

