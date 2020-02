Calciomercato Milan – Gabbia firma il rinnovo: “Sono onorato”

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è un momento davvero positivo per Matteo Gabbia. Dopo le ottime prestazioni contro il Torino (esordio assoluto da subentrato al posto dell’infortunato Kjaer) e con la Fiorentina, è arrivato anche il rinnovo di contratto con il Milan.

Il club rossonero, infatti, attraverso i propri account social, ha ufficializzato l’accordo con Gabbia fino al 30 giugno 2024. Il difensore ha commentato così la notizia su Instagram: “La storia continua. Un grazie speciale alla mia famiglia per il supporto e alla società per la fiducia. Sono onorato”. A proposito di Gabbia, ecco le cinque cose che non sapete su di lui, continua a leggere >>>

