Rafael Leao: “Ibrahimovic è duro in campo, ma fuori è molto divertente”

NEWS MILAN – Rafael Leao, nell’intervista realizzata con Milan TV, ha parlato del rapporto con Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra al Milan: “Ibrahimovic è come un fratello maggiore per me. Mi ha sempre cercato di aiutare per essere un giocatore migliore e con lui si sente la differenza in campo. In campo è un po’ duro, ma fuori è sempre molto divertente”. Intanto il Milan ha disputato una partitella con l’Under 18. Ecco come è andata, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android