Juventus-Milan, di padre in figlio: è scontro nella famiglia Conceicao

Di certo, saranno tante le emozioni e le sensazioni che pervaderanno i due ma sul terreno di gioco non ci sarà spazio per tutto ciò. Come ha detto Sergio Conceicao durante la conferenza stampa indetta per la sua presentazione, “cuore caldo e testa fredda”. Dunque, il bellissimo rapporto tra padre e figlio c’è e ci sarà per sempre … a casa. Ma, sul campo, i due si sfideranno e si rispetteranno come avversari.

Il tecnico conosce bene le qualità del ragazzo: lo ha allenato al Porto — Non sarà certamente una partita facile per il tecnico e i suoi, dati i pochi allenamenti insieme. Ma, questo non costituisce e non costituirà un alibi: l’obiettivo è avere la meglio su Francisco Conceicao e i suoi compagni.

Sergio Conceicao conosce molto bene le abilità calcistiche del figlio: infatti, non solo le ha osservate come ogni genitore dagli spalti, ma ha anche avuto modo di “toccarle con mano” al Porto. 'Chico' è stato allenato proprio da suo papà e, dunque, anche lui conosce alla perfezione le qualità del papà in panchina.

Pertanto, sarà una sfida molto intensa sotto più profili per il nuovo tecnico del Milan. Quel che è certo è che, durante il tempo della partita, Sergio e Francisco Conceicao saranno avversari. Ognuno con i suoi pregi e con la propria voglia di portare a casa il miglior risultato possibile. Se per l'allenatore sarà la prima volta sulla panchina di una squadra italiana, per il numero 7 bianconero il ghiaccio con la casacca del club torinese è già stato rotto. Dunque, le ore passano e il confronto in famiglia sul terreno di gioco si avvicina: chi la spunterà? Il giovane Francisco supererà Sergio? O sarà il papà a fare scacco matto al figlio?