Ex Milan, oggi è il 30° compleanno di Samu ‘el Fideo’ Castillejo

Oggi è il 30° compleanno dell'ex ala destra spagnola e numero 7 del Milan Samuel Castillejo Azuaga , meglio noto come Samu Castillejo. Soprannominato El Fideo (spaghetto) per la sua corporatura esile, è un calciatore veloce con buone doti tecniche ed ha un ottimo tempismo negli inserimenti.

Nato a Malaga nel 1995, Castillejo è cresciuto nel settore giovanile della squadra della sua città natale. Con la Prima Squadra, egli esordì in Liga il 29 agosto 2014 contro il Valencia, entrando al minuto 57 al posto di Juanmi. Nell'estate del 2015, egli passò al Villarreal per 8 milioni di euro. Con la nuova maglia, esordì il 23 agosto contro il Betis Siviglia, mentre il 17 settembre giocò la sua prima partita in Europa League contro il Rapid Vienna. Il 28 febbraio 2016, contro il Levante, segnò il suo primo gol col Villarreal, con il quale giocò fino al 2018 collezionando 127 presenze, segnando 11 gol e fornendo 14 assist.