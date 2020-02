Derby, retroscena Pioli: ecco perché ha deluso la dirigenza

NEWS MILAN – Le scorie post derby perso malamente si fanno sentire intorno al mondo Milan. Come riferito poco fa dai colleghi di Sport Mediaset, la dirigenza milanista non ha gradito le tempistiche con cui Stefano Pioli ha effettuato i cambi nella stracittadina contro l’Inter.

È il 54esimo minuto quando Matias Vecino segna il 2-2. Secondo Zvonimir Boban e Paolo Maldini già a questo punto il tecnico rossonero doveva correre ai ripari. Invece niente: la squadra non ha ricevuto dalla panchina l’input di cambiare marcia e ha incassato al 70esimo gol del vantaggio nerazzurro siglato da Stefan de Vrij.

Solo all’80esimo mister Pioli effettua il primo cambio (dentro Rafael Leao e fuori Samu Castillejo). Inutili le altre 2 sostituzioni avvenute all’81esimo (Lucas Paquetá per Franck Kessié) e all’84esimo (Giacomo Bonaventura per Ante Rebic). Se non si poteva vincere, il derby di domenica andava quantomeno non perso.

A proposito di Stefano Pioli, stamane è stata riportata la notizia di uno dei candidati a prenderne il posto per la prossima stagione. Si tratta di … continua a leggere>>>

