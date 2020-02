Inter-Milan, Vecino: “Vivo il derby in maniera speciale. Mi porta fortuna”

NEWS INTER – Matias Vecino, centrocampista nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Inter TV‘ al termine del derby Inter-Milan. Queste le dichiarazioni di Vecino: “Nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di segnare subito il 2-1. Siamo stati aggressivi ed abbiamo indirizzato la partita in nostro favore. Io vivo il derby in una maniera molto speciale: non so perché, ma sento una carica in più. Mi porta fortuna, fino ad ora, giocare contro il Milan. Speriamo di continuare così. Se mi sento l’uomo del destino di questa Inter? Quando c’è una partita speciale, immagino cosa possa succedere. Questo ha un effetto positivo”. Per le dichiarazioni post-partita del suo tecnico, Antonio Conte, continua a leggere >>>

