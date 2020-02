Inter-Milan, Conte: “Affrontavamo Milan più forte dell’andata. Nella ripresa sistemate le cose”

NEWS INTER – Al termine di Inter-Milan il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai giornalisti presenti nella sala stampa di San Siro. Queste le sue dichiarazioni:

Sul derby vinto: “Nel girone di andata hanno giocato sempre gli stessi e questo è stato un po’ il nostro problema. Adesso possiamo ruotare un po’ di più, ha recuperato Alexis, non c’era Lautaro e Handanovic ha avuto un problema che non lo ha reso disponibile. La squadra sta affrontando le difficoltà in maniera importante”

Sulla rimonta: “Sapevamo di affrontare un Milan più forte dell’andata e che vincendo potevamo andare in testa. Era un’opportunità da cogliere per portare pressione. Il primo tempo ci ha fatto capire che non tutte le partite si possono affrontare nella stessa maniera, nella ripresa abbiamo messo a posto le cose”

Sullo scudetto: “Per noi è un sogno ma lo è per Lazio, Atalanta, Roma. Molto dipenderà da noi, abbiamo un ciclo importanti di dieci partite. Complimenti ai miei giocatori per lo spirito. Siamo felici per i tifosi”

Sugli errori commessi: “Il primo responsabile sono io. Il primo tempo siamo stati troppo arrembanti in fase di non possesso”

