Panchina Milan – Marcelino in pole position per sostituire Pioli

NEWS MILAN – Secondo quanto viene riportato da Repubblica, il Milan starebbe pensando al nuovo tecnico che sostituirà Stefano Pioli nella prossima stagione. In tanti parlano di Massimiliano Allegri, che però ritornerebbe solo se gli venisse proposto un progetto molto ambizioso, ma in realtà il nome in pole position sarebbe quello di Marcelino, ex tecnico del Valencia.

Marcelino ha un eccellente curriculum (la Coppa di Spagna vinta col Valencia, le promozioni con Huelva, Real Saragozza e Villarreal, la salvezza con il Racing Santander, la qualificazione ai play-off di Champions col Villarreal), ma soprattutto la capacità di valorizzare i giovani a disposizione, cosa ovviamente molto gradita a Elliott. Intanto la società ha chiesto una pronta reazione alla squadra dopo la sconfitta nel derby

