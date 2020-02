Panchina Milan – Maldini e Boban votano Allegri, Gazidis vuole Rangnick

NEWS MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan in questo momento è diviso in due-tre anime. Da una parte Ivan Gazidis, amministratore delegato che ha una spiccata vocazione internazionale, e che ha chiamato in società diversi stranieri nell’ufficio commerciale e che ha come primo obiettivo la conquista del progetto per il nuovo stadio. Dall’altra Maldini e Boban, che, insieme a Massara hanno portato avanti due sessioni di mercato con paletti ben definiti dalla proprietà.

Domani ci sarà la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ma è inevitabile parlare anche del futuro della panchina del Milan. Gazidis corteggia da diversi mesi Ralf Rangnick: il dirigente è l’uomo di fiducia di Elliott, ma scegliere un tecnico, che ha allenato solo in Germania e Austria, seppure con successo, resta una scelta abbastanza discutibile.

Maldini e Boban pensano invece a Massimiliano Allegri, che ha già rifiutato in più occasioni panchine esterne. La sua priorità sarebbe quella di allenare in Italia, rimettendosi in gioco con un grande progetto. C’è voglia di “rivalsa” nei confronti della Juventus, e chissà che il ritorno sulla panchina rossonera non possa essere la scelta giusta. Al duo dell’area tecnica piace anche Marcelino. Non dimentichiamo però Stefano Pioli, che, se conquistasse l’accesso alla Champions League o vincesse la Coppa Italia, si meriterebbe la conferma. Intanto, passando ai calciatori, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno, continua a leggere >>>

