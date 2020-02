Calciomercato Milan – Nostalgia Bakayoko: vorrebbe tornare rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Nella giornata di oggi, il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola riporta una notizia di mercato riguardante il Milan.

In tal senso, il quotidiano romano scrive che Tiémoué Bakayoko ha voglia di tornare a vestire la maglia rossonera, con cui la passata stagione non aveva giocato affatto male.

Bakayoko quest’anno gioca nel Monaco ma è sempre di proprietà del Chelsea. In attesa di capire come si concluderà l’attuale stagione, la dirigenza rossonera ha già iniziato le riflessioni sul futuro. Chissà se Bakayoko tornerà a far parte della rosa del Diavolo.

E siccome il mercato non si ferma mai, su Gianluigi Donnarumma si è fatta avanti una big di Spagna: per i dettagli sul numero 99 rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android