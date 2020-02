Calciomercato Milan – Donnarumma, in pole position c’è il Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, per ora, il Milan non avrebbe un piano ben preciso per evitare di farsi sottrarre, al termine di questa stagione sportiva, il suo portiere titolare, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999.

Trattenere Donnarumma a Milano, per il quotidiano sportivo capitolino, sarà tutt’altro che semplice. Il Real Madrid, infatti, è la squadra in cima alla lista delle pretendenti per il numero 99 rossonero. Attualmente, Donnarumma è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2021, per un ingaggio annuo di 6 milioni di euro netti.

Il Milan, però, non potrebbe permettersi di perdere uno dei suoi top player. Anche perché, in vista della prossima stagione, i sostenitori rossoneri sognano, addirittura, di poterne aggiungerne altri all’organico a disposizione di mister Stefano Pioli. Di chi stiamo parlando? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

