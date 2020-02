Calciomercato Milan – Diavolo k.o. nel derby: i tifosi sognano Messi e Thiago Silva

CALCIOMERCATO MILAN – È un triste lunedì, oggi, per i sostenitori rossoneri: ieri sera, a ‘San Siro‘, Inter-Milan, il tanto atteso derby della Madonnina, è terminato infatti 4-2 per i nerazzurri dopo che il Diavolo, autore di un gran tempo, conduceva 0-2 al termine dei primi 45′ di gioco. A nulla sono valsi i gol di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic per un Milan rimontato dalla furia interista e dalle reti di Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Stefan de Vrij e Romelu Lukaku. I rossoneri sono scivolati al 10° posto della classifica di Serie A, e, pertanto, oggi ai sostenitori del Milan non resta che sognare …

Sognare, per esempio, che due grandi campioni possano raggiungere, nella prossima stagione, Ibrahimovic in rossonero. Un top player di esperienza in difesa, per esempio, ed un altro fuoriclasse in attacco, potrebbero contribuire, sensibilmente, alla crescita dei tanti giovani presenti nell’organico rossonero, innalzando il tasso tecnico della rosa e restituendo al Milan la possibilità di giocarsela alla pari con le squadre più forti.

Per quanto riguarda la retroguardia, non è utopia pensare ad un altro ritorno, quello di Thiago Silva, classe 1984, al Milan già dal 2009 al 2012 (con 119 gare e 6 gol all’attivo, uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana nel suo palmarès). Dopo 8 stagioni al PSG, Thiago Silva si trova in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, non ha ricevuto cenno dalla sua attuale società, e potrebbe partire in estate. Il Milan ci pensa: lui è rimasto legato ai colori rossoneri ed il suo procuratore, Paulo Tonietto, nelle scorse ore non ha di certo respinto tale ipotesi.

Per l’attacco, invece, chi meglio di Lionel Messi, ex compagno di squadra di Ibrahimovic al Barça, per rianimare i sogni di gloria dei milanisti? L’arrivo di Messi in Italia, in una squadra diversa da quella del suo rivale storico, Cristiano Ronaldo, sposterebbe anche i fari dell’opinione pubblica definitivamente sul nostro campionato. E Messi, si sa, non ha mai negato di gradire particolarmente nome, storia e blasone del Milan. Ariedo Braida, ex direttore sportivo sia del Milan sia del Barcellona, ha sottolineato come sia difficile che la ‘Pulce‘ lasci la Catalogna. Ma anche, al contempo, come nulla sia impossibile …

Anche perché Messi, ai ferri corti con Éric Abidal, dirigente blaugrana, potrebbe cercare nuovi stimoli alla soglia dei 33 anni ed un approdo in Italia, dove spesso passa le vacanze (San Felice Circeo, n.d.r.), rappresenterebbe un segnale forte, anche per il nostro calcio. Attenzione, però, perché se per Thiago Silva si può parlare di speranza, numeri e conti alla mano, per quanto riguarda Messi, ça va sans dire, si tratta di una chimera, in quanto il fenomeno argentino, a Barcellona, percepisce 40 milioni di euro netti l’anno e, probabilmente, neanche Inter e Juventus potrebbero permettersi di annetterlo nelle propria fila.

Sognare non costa niente, però, no? Soprattutto in un triste e freddo lunedì post derby di Milano … Intanto, la squadra rossonera ha già iniziato a preparare Milan-Juventus di Coppa Italia: per le ultime sull’allenamento odierno, continua a leggere >>>

