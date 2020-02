Inter-Milan, Lukaku: “Abbiamo cambiato mentalità nella ripresa”

NEWS INTER – Un derby a due facce, vinto dall’Inter in rimonta per 4-2, dopo lo 0-2 del Milan nel primo tempo. Nell’intervista flash del post-partita ai microfoni di Sky Sport, intervista per Romelu Lukaku. Il belga ha segnato il quarto e ultimo gol nerazzurro.

Sui gol nei due derby: “Secondo tempo molto bene. La nostra squadra lasciato troppo spazio nel primo tempo, complimenti al Milan. Nella ripresa altra intensità, abbiamo tenuto bene la palla. Sono contento per questa vittoria”.

Ancora sulla partita: “Primo tempo molto difficile, abbiamo creato solo un’occasione. Nella ripresa tutti hanno visto la mentalità di questa Inter, di giocare fino alla fine. Io lavoro per la squadra, sono qui per vincere. Adesso penso alle prossime partite”.

Sull’impatto in Serie A: “Tutto il mio lavoro è grazie a compagni, allenatore e staff. Questo campionato è il più difficile per fare gol, ma sono contento di essere qui grazie a tutti: allenatore, squadra, staff e tifosi”.

