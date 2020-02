Braida: “Messi al Milan? Sarebbe bello.. In Italia solo Juve e Inter possono prenderlo”

NEWS MILAN – L’ex dirigente di Milan e Barcellona Ariedo Braida ha parlato del futuro incerto di Lionel Messi che negli ultimi giorni sta facendo parlare di sé. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2021 e in caso di mancato rinnovo in estate potrebbe decidere di lasciare i blaugrana.

Ma dove potrebbe andare? “Sicuramente nelle squadre con i fatturati più importanti, come le inglesi, ma direi anche in Italia. Le squadre più importanti con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale e globale. Da milanista lo vedrei bene in rossonero, al Milan serve un giocatore dalla forte personalità, come è Ibrahimovic. Ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo, al momento sono più attrezzate. Chiaramente Messi è un giocatore molto costoso, ha un ingaggio elevatissimo ma con lui tutto è possibile, copre tutti gli errori che si fanno”. Queste, invece, le dichiarazioni di Berlusconi sul futuro di San Siro>>>

