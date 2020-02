Calciomercato Milan – Ag. Thiago Silva: “Ha un grande amore per i rossoneri”

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Zlatan Ibrahimovic i tifosi del Milan sognano anche il ritorno di Thiago Silva. I due avevano lasciato i rossoneri nel 2012, ma potrebbero clamorosamente ritrovarsi compagni di squadra al Milan 8 anni dopo.

Ad aprire a questa ipotesi è stato niente meno che Paulo Tonietto, agente del difensore classe 1984, che parlando di ipotetico futuro milanista del suo assistito ha lasciato aperta ogni possibilità: “Thiago ha un grande amore per il Milan ma nulla è stato ancora deciso per il suo futuro. Tutto è possibile” le sue parole. Thiago Silva è in scadenza di contratto a giugno e al momento non sembra che il PSG sia intenzionato ad offrirgli il rinnovo. Intanto, Gallinari ha parlato del derby: ecco le sue parole>>>

