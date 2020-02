Inter-Milan, Gallinari: “Diamogli la botta finale. Giusto puntare su Ibrahimovic”

VERSO INTER-MILAN – Il giocatore di basket Danilo Gallinari, tifoso rossonero, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del derby e non solo. “La mia passione per il Milan nasce da lontano, fin da quando ero piccolo quando il mio idolo era Paolo Maldini. Per tornare quelli di una volta ci vorrà un po’ di tempo, si sta lavorando per un futuro migliore e ci vuole pazienza. Sappiamo di non poter competere con Juventus e Inter, dobbiamo pensare a fare bene e a tornare in Europa. All’Inter toglierei Lukaku, rendimento straordinario”.

Su Ibrahimovic: “Ci mancava un uomo forte e di leadership. Ha colmato un vuoto importante. Sono convinto che anche alla sua età possa dare molto. Non capisco perché ci si stupisca che il Milan punti su un fuoriclasse di 38 anni. I Lakers hanno Lebron che ne ha 36, noi a Oklahoma Chris Paul che ne ha quasi 36 e io quasi 32. I vecchietti possono ancora dire loro”.

Infine, conclude: “Voglio fare gli auguri a Daniel Maldini: la sua è una bellissima storia”. Ieri, il classe 2001, è stato protagonista con la Primavera sia in positivo che in negativo: continua a leggere>>

