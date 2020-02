Milan Primavera, 12^ vittoria consecutiva: Maldini gol e poi rosso

MILAN PRIMAVERA – Forse la più complicata delle dodici, ma per la Primavera è di nuovo vittoria: contro la Cremonese finisce 1-2 grazie alle reti di Maldini, poi espulso, e Colombo, alla quarta marcatura in due partite. Dodici vittorie consecutive, dunque, una striscia positiva inaugurata proprio all’andata contro i grigiorossi, con lo stesso risultato e la doppietta di Colombo. Dal 19 ottobre i rossoneri in campionato non si sono più fermati e ora conservano un vantaggio di 10 punti in classifica sulla SPAL, con 6 partite ancora da giocare. Sabato prossimo, 15 febbraio, il Milan Primavera sarà di nuovo impegnato in trasferta, stavolta contro il Parma, dopo il 6-0 dell’andata al Vismara.

LA CRONACA

I rossoneri passano in vantaggio al 10′ con il solito Daniel Maldini, bravo a finalizzare una bellissima azione corale. Pur senza brillare, la Primavera tiene il risultato ma la Cremonese colpisce una traversa con Spini su punizione a due in area. Al 44′ Maldini viene espulso dall’arbitro Collu. Rosso diretto e poco più tardi occasionissima per il pareggio: Bertazzoli dal dischetto sbaglia mandando di nuovo sulla traversa. Nella ripresa Giunti inserisce subito Oddi e Colombo, ed è proprio quest’ultimo a trovare il raddoppio al 38′ della ripresa. Per lui sesta rete stagionale a fronte di soli 135 minuti giocati: un gol ogni poco più di 22 minuti. Nel finale Sow accorcia le distanze di testa e Soncin salva il risultato con una gran parata.

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 1-2

CREMONESE: Scarduzio; Bia (1’st Hoxha), Bernasconi (18’st Perotta), Sow, Cerri, Cella, Sakho (37’st Rossi), Girelli, Bertazzoli, Crivella, Spini (37’st Ghisolfi). A disp.: Cantoni, Battini, Quaranta, Pederzoli, Schirone, Emche, Parmiggiani, Bingo. All.: Lucchini.

MILAN: Soncin; Barazzetta (46′ Oddi), Merletti, Michelis, Stanga, Frigerio, Torrasi (43’st Tahar), Sala, Maldini, Capanni (1’st Colombo), Tonin (32’st Olzer). A disp.: Jungdal, Paloschi; Robotti; Mionic; Capone, Haidara, Pecorino. All.: Giunti.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Gol: 10′ Maldini (M); 38’st Colombo (M), 45’st Sow (C).

Ammoniti: 37′ Bertazzoli (C), 26’st Michelis (M).

Espulsioni: 44′ Maldini (M).

